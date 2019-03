Drie conclusies na de eerste speeldag van Play-off 1: helft van de ploegen doet al niet meer mee voor de titel

Play-off 1 is amper één speeldag oud en de helft van de ploegen doet al niet meer mee voor de titel. Dàt is de voornaamste conclusie nadat Standard, Genk en Club Brugge alle drie op overtuigende wijze hun thuiswedstrijden wonnen.

1. Met drie voor de titel

Ha, Play-off 1. Puntenhalvering, alle topclubs op een zakdoek en de illusie dat iedereen dat weer meedoet voor de titel. Maar na één speeldag blijkt al dat welke naam je het kind ook geeft, de krachtverhoudingen toch hetzelfde blijven.

De helft van de ploegen in Play-off 1 zag zich afgelopen weekend al uitgeschakeld in de strijd om de titel. Anderlecht, AA Gent en Antwerp tellen negen en tien punten achterstand op leider Genk.

Foto: Photo News

Afgaande op resultaten én prestaties zijn ze nog met drie: Genk, Club Brugge en Standard. De drie ploegen bovenin Play-off 1 waren alle drie indrukwekkend – of toch minstens een helft indrukwekkend.

2. Genk heeft het probleem-Pozuelo al opgelost

De grote vraag voor Play-off 1: hoe zal Philippe Clement zijn vertrokken draaischijf Alejandro Pozuelo vervangen? Het antwoord: Junya Ito. Een 26-jarige Japanse flankaanvaller die qua speelstijl in niets lijkt op de Spaanse nummer tien.

Foto: BELGA

Ito was al goed op het veld van Zulte Waregem op de laatste speeldag van de reguliere competitie en flitste helemaal in de topper tegen Anderlecht. In die mate zelfs dat Genk met Ito op rechts en Malinovsky in een meer vooruitgeschoven rol amper aan kwaliteit lijkt te hebben ingeboet.

In Sjotcast hebben ze het al een paar keer gezegd: Ito zou wel eens de revelatie van Play-off 1 kunnen worden. Welnu, als je begint met een dijk van een wedstrijd en een heerlijke goal tegen Anderlecht, dan ben je goed op weg. Nu maar hopen dat zijn heupblessure wat meevalt.

3. Hoog spel van Ivan Leko levert op

Twee hyperaanvallende flanken en rechterflank Clinton Mata voor het eerst in een driemansverdediging. En dat na het mislukte experiment met Sofyan Amrabat én de gewaagde uitspraak dat hij “zijn beslissing over zijn toekomst al genomen heeft”. Vlak voor de start van Play-off 1, terwijl een contractverlenging voor Ivan Leko maar uitblijft. De trainer van Club Brugge heeft ballen. Duwde zijn critici praktisch zelf de stok om hem te slaan in de handen.

Maar: Ivan Leko lachte ook het laatst.

Foto: Photo News

De vrees dat zijn ploeg niet gemotiveerd zou zijn na zijn woorden? Club Brugge begon gedreven, agressief en liet AA Gent geen seconde de tijd om te ademen. En die gewaagde basiself? Diatta, Dennis en Mata waren net dé drie uitblinkers in de 3-0 zege tegen de Buffalo’s. Leko heeft punten gescoord op een cruciaal moment. Voor zijn ploeg, maar ook voor zijn eigen geloofwaardigheid als coach.