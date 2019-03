Ajax wint spectaculaire kraker tegen PSV, maar het is flankspeler die de hoofdrol opeist met bizarre rode kaart

Ajax heeft zondagmiddag een zeer belangrijke zege geboekt in de Nederlandse Eredivisie. De Amsterdammers versloegen competitieleider PSV met 3-1 na een spectaculaire wedstrijd. De antiheld was thuisspeler Noussair Mazraoui, die tegenstander Angeliño in het gezicht aantrapte en daarvoor rood kreeg.

Ajax was na een goede eerste helft en een doelpunt van Daniel Schwaab met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in gedoken. Maar in de tweede helft stond de wedstrijd plots helemaal op zijn kop. Noussair Mazraoui trapte tegenstander Angeliño in het gezicht aan bij een vreemde actie. Na tussenkomst van de VAR trok ref Björn Kuipers resoluut rood. Tot overmaat van ramp voor Ajax scoorde Luuk De Jong meteen daarna de 1-1 voor PSV na een flater van doelman André Onana.

In het laatste halfuur konden de Ajacieden zich wonder boven wonder nog herpakken, ondanks het feit dat ze met één man minder moesten strijden. Na 72 minuten bracht Dusan Tadic Ajax opnieuw op voorsprong vanaf de stip (na tussenkomst van de VAR) en diep in de blessuretijd maakte David Neres het Amsterdamse feestje compleet door er ook nog 3-1 van te maken.

In de stand is de spanning te snijden. PSV leidt nog steeds met 67 punten, maar Ajax heeft nu wel amper twee punten minder. Een van die twee teams wordt hoe dan ook kampioen, want nummer drie AZ heeft ‘slechts’ 50 punten.