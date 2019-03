Wat is zand?

“Mensen denken vaak dat zand een bepaalde chemische samenstelling heeft en enkel bestaat uit silicium”, zegt Paul Bertels. “Maar dat klopt niet. Het heeft niets te maken met het soort mineraal – je kan net zo goed zand van kalk hebben – maar wel met de grootte van de mineralen. Zand is alles met een korrelgrootte tussen 0,063 en 2 millimeter. Onder de 0,063 millimeter spreken we over leem of klei. Alles boven de 2 millimeter is grind.”