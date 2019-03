Vertrekt Ivan Leko bij Club Brugge of niet? “Ik heb al weken geleden mijn beslissing genomen”

Na de 3-0-zege tegen AA Gent was Ivan Leko uiteraard een tevreden coach. Toch kreeg hij ook weer vragen over zijn toekomst: zijn huidig contract loopt af na dit seizoen maar blijft hij nu bij Club Brugge of vertrekt hij?

“We hebben fantastisch voetbal gespeeld, tot de laatste minuut”, was hij lyrisch over de prestatie van Club Brugge. “We speelden modern voetbal met veel beweging, het enig minpuntje was onze efficiëntie, anders hadden we met 7-0 of 8-0 gewonnen. Dit is alvast een goed begin van de play-offs.”

En dan was er zijn eigen situatie. Zijn contract loopt af na dit seizoen maar het bestuur wil niet communiceren voor het einde van de play-offs. Maar liet hij vorige week niet doorschemeren dat hij vetrekt?

“Dat heb ik niet gezegd”, reageerde hij. “Ik heb de laatste maanden al veel verhalen over mij gehoord die niet waar zijn: over mijn relatie met de spelers, met de staff, met het bestuur,... Dat maakt me triest.”

“Ik heb mijn beslissing weken geleden al genomen maar ik zeg niets voor 19 mei. Ik ben superblij en supertrots wat ik hier in twee jaar heb gepresteerd, nu nog zeven weken vol gas, kampioen spelen en dan zien we wel.”

