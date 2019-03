Zidane zet zoon Luca (20) in doel bij Real Madrid

Real Madrid-coach Zinédine Zidane heeft zondag zijn zoon, derde doelman Luca, in doel geplaatst voor de competitiewedstrijd tegen rode lantaarn Huesca zondagavond. Het is de tweede basisplaats in La Liga voor de 20-jarige Luca Zidane, na zijn vuurdoop in mei 2018.

Luca Zidane profiteert zo van de dijblessure van Thibaut Courtois en de interlandverplichtingen van de Costaricaan Keylor Navas, die net terug is van een lange reis naar zijn thuisland.

Luca Zidane genoot zijn opleiding bij de Koninklijken. De tweede van vier zonen van Zinédine Zidane was tijdens de eerste ambtstermijn van zijn vader, in 2017-2018, al derde doelman. Hij beleefde zijn vuurdoop in de eindeseizoensmatch tegen Villareal (2-2). Na de komst van Courtois werd Luca Zidane naar de reserven verwezen gedurende zes maanden, om na de exit van Kiko Casilla vorige winter weer in het eerste elftal te belanden. De Franse international bij de -20 is de derde Zidane die het Real Madrid-shirt in La Liga mocht dragen, na zijn vader (2001-2006) en zijn oudste broer Enzo (2016). Die laatste belandde via Deportivo Alaves bij het Zwitserse Lausanne, dat hem dit seizoen uitleent aan de Spaanse tweedeklasser Rayo Majadahonda.