Hoe de chocoladerepen van Dominique Persoone de gorilla’s van prins de Merode moeten redden

De Brugse topchocolatier Dominique Persoone bouwt samen met prins Emmanuel de Merode een chocoladefabriek in Congo. De opbrengst gaat naar het Virungapark, waarvan De Merode directeur is en waar bedreigde diersoorten zoals berggorilla’s en olifanten leven. “Maar we willen er ook de mensen uit die regio mee helpen”, zegt Persoone. Eind dit jaar zullen de eerste Virunga-repen te koop zijn.