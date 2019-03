Meer toeristen in Vlaanderen hoeft echt niet, maar wel de juiste

Vorig jaar streken in Vlaanderen 14.085.778 toeristen neer. Nooit eerder kregen onze hotels en co. meer volk over de vloer. Al is het niet de bedoeling van Toerisme Vlaanderen om er nu elk jaar nog een klets bij te doen. “We mikken liever op de juiste, dan op nog meer toeristen”, luidt het. “Mensen die geïnteresseerd zijn en hun tijd nemen, in plaats van mensen die hier na een paar uur weer weg zijn.”