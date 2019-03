Waarom hooikoortspatiënten maar beter twee keer nadenken voor ze achter het stuur kruipen

Hooikoortspatiënten denken beter twee keer na voor ze achter het stuur kruipen. Want al niezend en met tranende ogen rij je even slecht als iemand die drie glazen alcohol dronk. Bovendien zitten in de buurt van wegen en snelwegen méér pollen in de lucht, wat de kans op symptomen vergroot. “Neem je medicatie en hou je ramen dicht”, zegt Touring.