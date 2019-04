VIDEO. Titelmatch ontaardt in vechtpartij: spelers moeten vluchten voor supporters en zelfs kinderen delen in de klappen

Brugge / Oostende - Een titelmatch tussen amateurvoetbalclubs OFC De Klokke uit Oostende en FC Den Comptoir uit Brugge is zaterdag uitgedraaid op een ware veldslag. Supporters stormden het veld op en deelden zware klappen uit. Zelfs kinderen deelden in de brokken.

De spanning was zaterdag te snijden in het sportpark De Schorre in Oostende. Zowel kustploeg OFC De Klokke als FC Den Comptoir uit Brugge kon er de kampioenstitel veroveren in de hoogste reeks van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond (KWVBB), een competitie met Brugse en Oostendse amateurvoetbalclubs.

Er viel al vroeg in de wedstrijd een rode kaart waardoor de Bruggelingen met tien verder moesten. Maar op een minuut van het einde - De Klokke stond 4-3 voor en was het titelfeest al op gang aan het trekken - floot de scheidsrechter een penalty voor Den Comptoir. De Bruggelingen, die aan een gelijkspel voldoende hadden om de titel te veroveren, scoorden de 4-4 en begonnen op hun beurt te juichen. Bij de Oostendenaren sloeg de sfeer meteen om, maar over wat er toen precies gebeurde lopen de versies van de beide clubs uiteen. Volgens de Oostendenaren begonnen de Brugse supporters hen na de penalty te jennen.

“Er vloog zelfs een glazen bierflesje onze richting uit”, zegt David Glorieux van De Klokke. “Er werd niemand geraakt, maar het volgende moment liep de situatie uit de hand.”

“Uitgedaagd”

Op smartphonebeelden is te zien hoe supporters van De Klokke het veld opstormen en de Brugse spelers viseren. Er vallen rake klappen en sommige spelers moeten zelfs vluchten. Bij Den Comptoir wordt met klem ontkend dat de Oostendse supporters werden uitgedaagd.

“Wij waren met amper vijftien supporters aanwezig, De Klokke met minstens 150”, zegt Nick Dhoest van Den Comptoir. “Wat zouden wij hen in het hol van de leeuw hebben uitgedaagd? Wij hebben inderdaad uitbundig gejuicht na die penalty. Wij hebben toch ook recht op een goal? Maar een dertigtal Oostendse supporters is toen op het veld gestormd richting onze spelers. En toen is de miserie begonnen. Zelfs twee kinderen die met onze supporters mee waren, deelden in de klappen.”

Tuchtcommissie

De politie kwam met een zestal combi's ter plaatse, maar het is niet duidelijk of er ook pv's werden opgesteld.

Bij de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond wordt met diepe verontwaardiging gereageerd op het incident. “Wat daar gebeurd is, kan uiteraard totaal niet door de beugel”, zegt KWVBB-voorzitter Wilfried Lacoere. “Er zal een tuchtcommissie worden aangesteld die de versie van beide partijen zal aanhoren. Eventuele beelden gaan wij bekijken. Op basis van het tuchtonderzoek zullen we dan eventueel tot gepaste sancties overgaan. Indien nodig zullen we niet aarzelen om een ploeg uit competitie te nemen.”

Helemaal zeker van de titel is Den Comptoir echter nog niet. De Bruggelingen moet nog een wedstrijd spelen tegen de laatste in het klassement. Als ze die verliezen en De Klokke wint zijn wedstrijd, dan zijn de Oostendenaren kampioen. “Maar dat is een heel onwaarschijnlijk scenario uiteraard”, aldus nog Nick Dhoest.