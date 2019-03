SP.A lanceert plan voor meer en goedkopere kinderopvang: “Breng crèches onder in kleuterscholen”

Breng crèches onder in kleuterscholen, zodat peuters makkelijker de overstap kunnen maken van de kinderopvang naar de school. Het is een voorstel van SP.A, die tegen het einde van de volgende regeerperiode 238 miljoen euro extra wil investeren in kinderopvang.

“Tegen 2030 moeten alle kinderen een plaats hebben in de crèche. En dat moet bovendien betaalbaar zijn,” zegt Hannes Anaf. Hij is in Turnhout schepen van Jeugd en gaat als alles goed gaat straks in het Vlaams Parlement zetelen voor SP.A. Anaf schreef mee aan het kinderopvangplan dat de Vlaamse socialisten uitwerkten. Uitgangspunt daarvan is dat er veel meer moet worden geïnvesteerd in kinderen tussen 0 en 3 jaar. Onderzoek wijst immers uit dat je levensloop in sterke mate wordt bepaald tijdens die eerste cruciale levensjaren. Zo kennen kinderen die wel naar de opvang gaan bijvoorbeeld 700 woorden meer dan degenen die dat niet doen.

Om meer kinderen in de kinderopvang te krijgen, wil SP.A het systeem betaalbaarder maken. Door alle opvang voortaan inkomensgerelateerd te maken en door alle kinderen tijdens hun eerste levensjaar één dag gratis opvang te geven en in het tweede levensjaar twee. De fiscale aftrek moet ook op de schop. In plaats van ouders anderhalf jaar later een stuk terug te betalen, moet de prijs van de opvang zélf omlaag, klinkt het.

Beter samenwerken

Opvallend is het voorstel om crèches zo veel mogelijk onder te brengen in kleuterscholen. Scholen die nieuwe gebouwen neerpoten of verbouwen kunnen dan ook plaats voorzien voor crèches. Dat moet voorkomen dat peuters die vaker dan vroeger nog niet zindelijk zijn op 2,5 jaar zonder overgang meteen naar school moeten. Scholen hebben meestal ook niet genoeg bedjes om de kinderen te laten rusten als een volledige dag school nog te veel is. “Juffen hebben ook de tijd niet om de kinderen dezelfde zorg te bieden. Als crèches en kleuterscholen in hetzelfde gebouw zitten, kan makkelijk worden samengewerkt. En kunnen kindjes bijvoorbeeld ’s morgens naar school en in de namiddag toch nog naar de opvang”, zegt Anaf.

Er zijn nu al een aantal scholen die hiermee experimenteren, zoals basisschool De Tandem in Brugge. “De huilende peuters die je op 1 september in het nieuws ziet, zijn niet rijp om naar school te gaan”, zei directeur Mike Goudeseune daarover onlangs in Klasse. Instappende peuters kunnen geleidelijk aan wennen aan de kleuterschool en moeten pas ten laatste om 10 uur aanwezig zijn. “Wij hebben geen huilers meer,” stelt hij.

SP.A wil dat systeem nu veralgemenen. En ook de leerplichtleeftijd verlagen naar 3 jaar, omdat kinderen zich sneller ontwikkelen als ze ook vroeger naar school gaan. Drie dagen per week zouden ze van de partij ook echt op school moeten zijn.

Het hele SP.A-plan kost bijna 400 miljoen euro. Door de fiscale aftrek af te schaffen blijft daarvan nog 238 miljoen over.