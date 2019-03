Hevig stormweer heeft zondagavond in Nepal aan minstens 25 mensen het leven gekost. Dat melden de lokale media.

Er raakten ook 400 mensen gewond door het noodweer, dat zich voordeed in de zuidelijke districten Bara en Parsa, schrijft The Himalayan Times op basis van informatie van het nationaal noodoperatiecentrum. Er zijn reddingsteams aanwezig in de getroffen gebieden. Ook het leger is met twee bataljons aanwezig om de slachtoffers bij te staan.