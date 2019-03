Inter en invaller Radja Nainggolan bijten tanden stuk op stug Lazio, ex-Genkenaar is matchwinnaar

Op de 29e speeldag in de Italiaanse Serie A moest Inter zondagavond absoluut de driepunter meegraaien tegen Lazio om in het spoor van Napoli te blijven. In San Siro kwam Lazio echter al vroeg op voorsprong, en die gaven de uitgekookte Romeinen niet meer uit handen. Een terugkeer in mineur dus voor invaller Radja Nainggolan, die de voorbije maand out was door een kuitblessure.

Ivan Perisic tekende in minuut 7 voor het eerste gevaar van de match: hij laveerde tussen enkele verdediger in de grote baklijn en besloot op doel, maar doelman Thomas Strakosha pakte uit met een puike redding. Vijf minuten later knikte Sergej Milinkovic-Savic aan de overkant de 0-1 in doel en dompelde hij San Siro in een begrafenisstemming. Vlak voor rust behoedde doelman Samir Handanovic zijn team voor een dubbele achterstand op een kopbal van Bastos, even later botste een schot van Balde Keita op een fraaie parade van Strakosha. Op slag van rust loste Luis Alberto een kanonskogel vanop de rand van de zestien, Handanovic haalde de schicht uit zijn rechterbovenhoek.

GOAL | Sergej Milinkovic-Savic kopt Lazio op voorsprong!



0?-1? #InterLazio pic.twitter.com/qpCvwOe7of — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019

Ook na rust bleef de match in evenwicht. Felipe Caicedo verschalkte twee verdedigers en besloot zwakjes op Handanovic vanop de penaltystip, terwijl een rebound van Matteo Politano aan de overkant over de dwarsligger zoefde. In het slotkwartier moest Radja Nainggolan de thuisploeg een boost geven met een eerste invalbeurt sinds zijn kuitblessure. Ondanks veel goede wil strandden de aanvalspogingen van de Milanezen telkens bij de laatste bal. Het Romeinse blok wou de voorsprong koste wat het kost behouden en verschanste zich. Tien minuten voor tijd vond Nainggolan toch een opening, maar zijn schot miste kracht en was een gemakkelijke prooi voor Strakosha. De 0-1 bleef op het bord staan.

Door de nederlaag ziet Inter de kloof met Napoli vergroten tot tien punten. Lazio springt over AS Roma en Atalanta naar de vijfde stek, op drie punten van AC Milan.