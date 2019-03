Muggen zullen massaal tropische ziekten naar hier brengen door klimaatopwarming

De muggen kunnen de knokkelkoorts, zika en het chikungunya-virus tot in Europa brengen. Die ziektes veroorzaken koorts, hoofdpijn en misselijkheid, maar in sommige gevallen zijn ze ook levesnbedreigend.

De schuldige is de klimaatverandering, zo bevestigen de onderzoekers. Die bekeken verschillende scenario’s, van een lichte tot een heel heftige opwarming, en concludeerden telkens dat muggen zich naar onze streken zullen verplaatsen zolang er sprake is van klimaatopwarming. De regio’s waar de muggen nu leven zullen immers te warm worden, en daardoor schuiven ze op naar koelere regio’s. Doordat die regio’s dichterbevolkt zijn, schat het onderzoek dat over 60 jaar liefst 1 miljard mensen extra in risicogebied zullen wonen. Vooral de gelekoortsmug zal zich wijd verspreiden.

De wetenschappers benadrukken dat de verdere klimaatopwarming gevaarlijke consequenties met zich meebrengt. “We hebben een enorme taak voor de boeg”, zegt Carlson. “We moeten voor elke regio per ziekteverwekker uitzoeken wanneer er problemen kunnen opduiken, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.”(jrws)