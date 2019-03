Milder, uit schrik voor Vlaams Belang

Dit staat in het 10-puntenplan

Een nieuwe V-dag. De derde al. Deze keer over migratie, een van dé thema’s waar N-VA op inzet. En zie, de zaal in Brussel zat zaterdag maar driekwart vol. Dat het zalig weer was en het 10-puntenplan nu ook weer niet barstensvol nieuwe voorstellen stond, zitten daar zeker voor iets tussen. Maar het thema migratie is ooit hotter geweest. “Het is nog twee maanden tot aan de verkiezingen en migratie blijft belangrijk, maar je zou bijna vergeten dat de regering erover is gevallen. Het zijn klimaat en koopkracht die nu de toon zetten, migratie keert voorlopig niet terug”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). Ook N-VA zelf kan niet meer zoals vroeger onbezorgd vol gas geven op het thema. En daar zijn vier redenen voor.

1. N-VA zit gewrongen tussen Vlaams Belang en politieke centrum

De Vlaams-nationalisten riskeren stemmen te verliezen aan Vlaams Belang als ze te soft zijn op migratie. Maar zijn ze té radicaal, dan dreigen veel centrumkiezers weg te lopen. Bart De Wever en co. lijken vooral schrik te hebben voor het tweede. Campagne voeren zoals met de felomstreden Twitter-foto’s begin december is nu uitgesloten. Er zitten nog meer dan genoeg scherpe kanten aan de visie van N-VA op migratie – de eis dat migranten met twee kinderen 2.100 euro netto per maand moeten verdienen als ze vrouw en gezin willen laten overkomen bijvoorbeeld – maar de partij heeft de toon veranderd. Migratie moet je controleren en beperken, maar dat N-VA in een campagnefilmpje stelt dat migratie ook een positief verhaal kan zijn, is opvallend. “Zo krijgen nieuwkomers alle kansen om maximaal deel te nemen aan onze samenleving en economie”, klinkt het.

Volgens politicoloog Nicolas Bouteca denkt N-VA dat de Vlaams Belang-kiezers toch moeilijk terug te winnen zijn en kijkt de partij meer naar rechts. Ook Devos maakt die analyse. “De Wever heeft de hand uitgestoken naar links en heeft ook op nationaal niveau een Bourgondische coalitie (SP.A, Open VLD en N-VA, nvdr.) in gedachten. Dan maak je je in de campagne beter niet onaanvaardbaar.”

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo liet al verstaan dat een heruitgave van de coalitie met N-VA een pak moeilijker wordt als die zich op het vlak van identiteit radicaal opstelt.

2. Goudhaantje Francken is aangeschoten wild

Theo Francken verpersoonlijkt voor N-VA het thema migratie, maar heeft sinds de affaire-Kucam – een partijlid dat mogelijk tegen grof geld humanitaire visa uitdeelde – politiek serieuze klappen gekregen. Hij is niet meer de populairste politicus van Vlaanderen en was in de Kamer en bij de andere partijen wekenlang kop van Jut. Dat verzwakt ook de positie van N-VA inzake migratie.

3. N-VA zat 4,5 jaar zelf aan het stuur

Francken leidde jarenlang zelf het departement. N-VA kan dan ook moeilijk het beleid zwaar afvallen of tal van voorstellen lanceren zonder daarop de commentaar te krijgen: Waarom hebben jullie dat de voorbije jaren in de regering niet gedaan? Probleem is nu al dat een deel van het 10-puntenplan (zie kader) niet uitvoerbaar is omdat een reeks internationale verdragen en conventies dat niet toelaten.

4. N-VA is minder zichtbaar

De tijd dat vicepremier Jan Jambon of Theo Francken zo goed als elke dag op het scherm te zien waren, is voorbij. En dat maakt ook dat ze minder dominant zijn dan vroeger en de agenda moeilijker mee kunnen bepalen. In de oppositie zit je niet meer in de cockpit.