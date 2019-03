Zelfs in de woestijn willen ze Belgisch zand: “Zo uniek is het”

In de woestijn hebben ze er genoeg van, maar toch importeren ze in Dubai of Qatar geregeld tonnen Belgisch zand. Niet om de hoop er wat groter te maken, wel voor de paardenpistes. Het zand van de Belgische firma Sibelco behoort blijkbaar tot de top voor die sport. Maar ook voor voetbalvelden of golfcourts kloppen ze aan van over de hele wereld. “Ooit moesten we óp het strand van Marseille een beachvoetbalveld aanleggen met ons zand”, zegt manager Paul Bertels. “Zo uniek is het.”