Russische zakenvrouw komt om bij vliegtuigcrash in Duitsland

Bij de crash van een klein vliegtuig in een aspergeveld in Erzhausen, een gemeente in het zuiden van Duitsland, zijn zondag drie inzittenden om het leven gekomen. Onder hen is de prominente Russische zakenvrouw Nataliya Filyova (55), mede-eigenares van luchtvaartmaatschappij S7 Airlines, zegt een woordvoerster van het bedrijf. De vrouw geldt als een van de rijkste van Rusland.

Nataliya Filyova (ook geschreven als Natalia Fileva) was een van de rijkste vrouwen van Rusland. Foto: AP

Volgens Russische media waren de andere twee passagiers de vader van Filyova en de piloot. Het ongeval gebeurde in Erzhausen rond 15.30 uur. De woordvoerster van S7 Airlines, het vroegere Siberia Airlines, zegt dat Russische experts mee de oorzaak van het ongeval zullen nagaan. De Duitse luchtverkeersleiding zegt dat het vliegtuig in het Franse Cannes vertrokken was.

Na het vliegtuigongeval gebeurde ook een verkeersongeval enkele kilometers verder. Een politievoertuig, dat naar de plaats van de vliegtuigcrash snelde, botste met een personenwagen. Twee inzittenden van die wagen lieten het leven.

