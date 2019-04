Deense trainer Kasper Hjulmand is al aan de slag voor Anderlecht en licht kern van 43 (!) profspelers door

Kasper Hjulmand (46) gaat er zelf vanuit dat hij volgend seizoen de coach is van Anderlecht. De Deen stopte bij Nordsjaelland omdat hij nu een uitgebreide doorlichting wil/moet maken van de enorme spelerskern van paars-wit.

Na de 3-0-nederlaag in Genk heeft Fred Rutten geen punten gescoord bij het Anderlecht-bestuur. Het resultaat was niet goed en het spelniveau was erg zwak. “Het verschil met Genk was vrij groot”, gaf de Nederlander toe. “Je zag het onderscheid tussen een kandidaat-kampioen en een ploeg die geen kandidaat is.”

Een titel is voor dit paars-wit nooit aan de orde geweest. Mathematisch kan alles nog, maar zelfs al speelt Anderlecht volgend seizoen Europees, zal dat in principe zonder Fred Rutten zijn.

Vorige maandag stapte Kasper Hjulmand zelf op als trainer bij het Deense Nordsjaelland, drie maanden voor zijn contract afliep. Geen toeval. Volgens welingelichte bronnen heeft Hjulmand de volgende maanden nodig om een grondige doorlichting te maken van de spelerskern van Anderlecht. De Deen wil alle matchen uit Play-off 1 bekijken, maar maakt ook een analyse van alle jongens die paars-wit momenteel heeft uitgeleend. Pas daarna kan Hjulmand beslissen wie hij volgend jaar kan gebruiken en wie niet.

43 profspelers

Dat is een behoorlijk arbeidsintensief werkje, want Anderlecht heeft maar liefst 43 man onder contract staan. In de huidige A-kern zitten 32 voetballers, maar 10 spelers zijn ook uitgeleend. Hou u even vast: Musona, Morioka, Roef, Saief, Chipciu, Abazaj, Ganvoula, Thelin, Dauda en Sa. En slechts in één of twee gevallen zal de huurclub de aankoopoptie lichten. Daarnaast is er ook nog Aristote Nkaka, die in juni overkomt van KV Oostende.

Hjulmand staat dus dicht bij Anderlecht, maar daar blijven ze beweren dat Fred Rutten kans maakt om coach te blijven. Dat is natuurlijk om de rust te bewaren in deze intense Play-off 1 en je weet maar nooit dat Rutten de machine alsnog helemaal aan de praat krijgt.

Toch beweren insiders dat het contract van Hjulmand straks alleen nog bestendigd moet worden. In januari bereikte Anderlecht al een persoonlijk akkoord met de coming man van de Deense coaches, maar toen hield zijn club Hjulmand nog tegen. Ondertussen is dat obstakel ook weg.