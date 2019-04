COMMENTAAR. Verbazend veel spelers toonden dat ze op-en-top klaar zijn voor Play-off 1. Maar het is geen garantie voor de titel

Het openingsweekend van Play-off 1 werd een voltreffer met spectaculaire wedstrijden en ­goede prestaties van de top drie. Hoopgevend voor een aantrekkelijk verloop van de kam­pioenenpoule is dat veel sleutelspelers net op het juiste moment in de juiste vorm lijken te zijn. Uitblinkers bij de vleet. Verbazend veel in wat als een zenuwslag werd aangekondigd. Marin en Dejenepo bij Standard. ­Berge, Maehle, Trossard en Ito bij KRC Genk. ­Diatta, Dennis, Schrijvers, Vanaken en Vormer bij Club Brugge. Wie die vorm het langst aanhoudt, zal dicht eindigen.