Bij Club Brugge zijn ze alleen nog tevreden met de titel: “We willen aan elke wedstrijd beginnen om de tegenstander af te maken”

Uitblinker Dennis die na een knalprestatie van zijn team zegt dat Club iedereen in de play-offs wil afmaken en Vormer die gelooft dat zijn ploeg met dit voetbal dicht bij de titel zal zitten. Club Brugge maakte een statement en neemt openlijk de strijdbijl op. Vooral Genk en Standard zijn gewaarschuwd. “Ik kan niet wachten om tegen Genk te spelen”, aldus Dennis.

Meer dan ooit lijkt Club Brugge de ploeg van de grote momenten. Bij de landskampioen haalden meerdere spelers een niveau dat eerder dit seizoen nog niet bereikt was. Dennis bijvoorbeeld, gisteren op het veld even ongrijpbaar voor AA Gent als (bij momenten) voor zijn coach en medespelers naast het veld. Ook Vormer had zijn kampioenenvorm weer in de benen. Het duo hoorde bij de uitblinkers en neemt openlijk de strijdbijl op. Enkel met de titel zijn ze in Brugge tevreden.

“We willen aan elke wedstrijd beginnen om de tegenstander af te maken. Dat zag je”, vertelde Dennis. “Ik geloof dat we op deze manier de titel zullen pakken. Genk was goed tegen Anderlecht, maar wij waren ook heel sterk. Ik kan niet wachten om tegen hen te spelen.” (grijnst)

Vormer voelde deze week al dat zijn ploeg iets ging neerzetten. “We waren klaar, dat zag je aan alles. Op training, aan de manier waarop we omgaan met elkaar. We zijn een hecht team. Het was een collectieve topprestatie en iedereen kende zijn taak. Als we zo blijven voetballen, gaan we heel kort bij de titel zitten.”

Dan moet Club wel die dipjes van de ­reguliere competitie proberen te vermijden. Al lijkt dat tegen topploegen geen probleem. “Ik denk niet dat onze focus het probleem was”, countert Vormer. “Neem nu het veld: tegen Moeskroen speelden we op een knollentuin. Nu circuleert de bal veel sneller en dat doet ons voetbal goed.”

Nog hoopgevend voor het verloop van de titelrace: Dennis leverde zijn eerste twee assists van het seizoen af. “Grote matchen zijn voor grote spelers”, zei zijn coach vrijdag nog. Maar Dennis lijkt stilaan te beseffen dat hij zich niet meer ­boven de ploeg kan stellen. “Ik ben geen grote speler”, reageerde hij daar verlegen op. Vormer zei vorig weekend nog in ­onze krant dat de Nigeriaan te veel naar de grond kijkt als hij voetbalt. Maar als Club efficiënter was geweest, kon Dennis vier assists hebben gehad. “Ik weet dat het een werkpunt is. Ruud en ik ­lachen er vaak mee op training, maar ik werk eraan. Als winger moet ik gewoon meer beslissende passes geven.”

Klaar voor Anderlecht

Geen nood, er komen nog negen levensbelangrijke wedstrijden aan. Donderdag op Anderlecht, bijvoorbeeld. Als Dennis de lijn daar doortrekt, is zijn wispelturig seizoen vergeten. “We hebben er al meer dan twintig jaar niet meer gewonnen, maar geen enkel record blijft bestaan. Het kan niet blijven duren”, klinkt het vol vertrouwen bij Dennis. “We moeten gewoon winnen in Brussel. Meer nog: in de play-offs willen we alles winnen.”

Zijn kapitein heeft er na gisteren alleszins een goed oog op. “Het had tegen Gent ook 10-0 kunnen zijn. Ik heb een heel goede ploeg gezien. Alles was aanwezig. We moeten even goed beginnen als vorige keer in Anderlecht en dan ook effectief doorduwen. Het wordt dringend tijd dat we daar eens winnen. Moeilijk is het op Anderlecht altijd, maar als we spelen ­zoals vandaag, dan wil ik het wel nog eens zien.”