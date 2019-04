Minstens 20 doden bij brand van autobus in Lima

Bij de brand van een autobus in een busstation in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn zondagavond minstens twintig mensen op het leven gekomen. Er vielen verder een tiental gewonden. Dat hebben de hulpdiensten bekendgemaakt.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur door een elektrische storing achteraan de autobus. Het voertuig stond op het punt het busstation Fiori, in de noordelijke wijk San Martin de Porres te verlaten. De bestemming was de stad Chiclayo in het noorden van Peru. De brand ontstond omstreeks 19.34 uur.

De meeste slachtoffers stierven door verstikking en zaten volgens de brandweer vast op de bovenste verdieping van het voertuig dat volledig uitbrandde.

Het aantal passagiers in de bus werd niet gepreciseerd door de autoriteiten. Getuigen maakten melding van paniek en afgrijselijk hulpgeroep in het wegstation op het ogenblik van de ramp.