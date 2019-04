Jess Thorup is kwaad op Vadis en staat met AA Gent weer met de voeten op de grond: “Zo gaan we niet veel matchen winnen”

Er was die snelle rode kaart, natuurlijk. En Club Brugge voetbalde ook wel met de allure van een kampioen. Maar wat AA Gent gisteren liet zien, was zwaar ondermaats. En dat vond coach Jess Thorup ook. “Welcome in Play-off 1, zeker?”

De Buffalo’s staan weer met de voeten op de grond. Het vertrouwen was groot na de 12 op 12, AA Gent kon in deze play-offs weleens verrassen, heette het vooraf. Hier en daar kregen ze met een achterstand van zeven punten zelfs nog enige titelkansen toebedeeld. “Die kloof van zeven punten gaf mogelijkheden om nog een paar plaatsen in het klassement te stijgen”, zuchtte coach Jess Thorup achteraf. “Maar nu...”Die verwachtingen werden al van de eerste match onder de grond gestopt, leek het. Dat vond ook Agnetha Heirman, een AA Gent-supporter die nog tijdens de match tweette: Dat we voor 200% voor den beker moeten gaan is de belangrijke conclusie van vandaag!!! Zou het? Na één speeldag kan de rol van Gent toch nog niet zijn uitgespeeld, lieve Agnetha?

Hoewel, na de ondermaatse ouverture begon ook Jess Thorup al te twijfelen. “We begonnen aan deze play-offs met veel ambities. Maar ik moet zeggen: zoals we vandaag speelden, gaan we niet veel matchen in Play-off 1 winnen.”

Odjidja reageerde verrast dat hij rood kreeg, maar op de beelden was duidelijk te zien dat hij nog in de lucht natrapte naar Wesley. Foto: rr

Dat zijn ploeg meer dan een uur met tien man moest spelen, was maar een mager excuus. “Vanaf de eerste minuten was Club beter. Sterker in het duel, betere beslissingen met de bal. Daarna kwamen we beter in de match, groeide het vertrouwen en de hoop. Maar dan viel die rode kaart.”

En dan werd hun ‘hoop’ in twee minuten snel aan diggelen geschopt. Eerst door die schop van Odjidja op Wesley en de logische rode kaart voor de Gentse spelmaker en dan door de wereldgoal van Mata.

“We hebben het nog geprobeerd, door wat anders te gaan voetballen, maar met tien man werd het wel heel moeilijk, natuurlijk. Ook omdat Club zo sterk was. Vooral hun flanken deden ons ontzettend veel pijn. Maar wij waren ondermaats. Toch zeker 75 minuten. We zullen intern moeten bespreken waaraan dat ligt. Gelukkig komt er woensdag al meteen een kansom deze offday recht te zetten.”

Back to reality

Een offday... Was doelman Thomas Kaminski er niet geweest, het zou in het huis van de aartsrivaal een afstraffing geworden zijn, die de club én de coach veel pijn had kunnen doen.Thorup, die na de match op zijn eentje de Gentse fans ging groeten, terwijl hij zijn spelers in een kring onder elkaar hun zonden liet belijden, was danig ontgoocheld. Hij had zijn kennismaking met die Belgische play-offs na alle lof van de voorgaande weken wel anders voorgesteld. Back to reality, na de hoopgevende 12 op 12 in de reguliere competitie moet Gent op basis van de match van gisteren zich misschien al wat bescheidener opstellen. “Back to reality? Laten we zeggen Welcome in Play-off 1!”, had Thorup al zijn eerste conclusies getrokken. Agnetha was hem al voor geweest.

Foto: BELGA

Kwaad op Vadis

Voor AA Gent eindigde de wedstrijd eigenlijk al na amper 25 minuten in de eerste helft, toen Vadis Odjidja na een duel met Wesley werd uitgesloten. De Gentse spelmaker revancheerde zich in volle vlucht op een tackle van de Braziliaan.

De terechte beslissing van ref Lambrechts – op aangeven van VAR Tim Pots – bleek uiteindelijk cruciaal. En dat vond coach Thorup ook. “Natuurlijk was ik kwaad op Vadis”, bromde de Deen. “Hoe kwaad? Bestaan daar gradaties in? Ik had het niet goed gezien, maar de ref was overtuigd. Terecht, achteraf gezien. Daarmee liet Vadis zijn team wel in de steek. Niet alleen vandaag, maar er volgt ook nog een schorsing, we zullen hem misschien wel twee of drie of vier matchen moeten missen.”Brecht Dejaegere kwam als vervanger van Dompé op het veld om het onthoofde Gentse middenveld te ondersteunen, maar ook hij stond machteloos. “Ik heb die fase niet goed gezien, maar ik sprak ondertussen ook nog niet met Vadis”, aldus de ex-Bruggeling. “Is de rode kaart terecht? Dat is echt spijtig.”

Ook Timothy Derijck baalde flink na afloop. De centrale verdediger had wel zijn bedenkingen bij de fase waarbij Odjidja werd uitgesloten.“Ik heb de fase niet goed gezien, maar ik dacht net als veel andere jongens dat Wesley uitgesloten zou worden, omdat de knie van Vadis flink toegetakeld was. Toen Vadis de rode kaart onder de neus geduwd kreeg, was het nogal schrikken! Een minuut later stond het al 2-0 en konden de boeken bijna toe. Het is echt zonde dat we Vadis zo verliezen, want hij is zo belangrijk voor het team.” Odjidja zelf verdween direct na de match in de Gentse spelersbus en ontvluchtte zo de verzamelde pers.