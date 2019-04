Pech voor Anderlecht: paars-wit loopt waarschijnlijk zes miljoen mis door huurlingen die niet overtuigen

Naast Davy Roef ziet Anderlecht straks nog een groot aantal andere uitgeleende spelers terugkeren. Zo mag ook aanvaller Isaac Kiese Thelin (28) opnieuw in Brussel verwacht worden. Die wordt momenteel gehuurd door het Duitse Bayer Leverkusen, maar daar dateert zijn laatste competitiematch al van 20 oktober.

Vaak zit de Zweed niet eens in de selectie en in 2019 mocht hij alleen eens vier minuten invallen in een Europa League-wedstrijd en één minuutje in een bekerwedstrijd. Zijn statistieken zijn ook beperkt tot één doelpuntje en één assist. Leverkusen wil Thelins aankoopoptie van 4 miljoen euro dan ook niet lichten.

Wie wellicht ook terugkeert, is Alexandru Chipciu (29). De Roemeense rechterflank is wel een vaste waarde bij Sparta Praag, waar hij in 22 matchen goed was voor 1 goal en 2 assists, maar zijn RSCA-loon is te hoog voor de Tsjechische club, waardoor zijn aankoopoptie van 2 miljoen vermoedelijk niet gelicht wordt.