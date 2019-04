De enige die gestraft wordt: vrouw ontsnapt aan doodstraf voor moord op broer van Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un

Een Vietnamese vrouw die beschuldigd werd van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is maandagochtend in Maleisië veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. Door schuldig te pleiten aan de aanklacht ‘veroorzaken van lichamelijk leed’ in plaats van ‘moord’ vermeed de vrouw weliswaar de doodstraf, maar finaal is zij wel de enige die echt gestraft wordt voor de dood van Kim Jong-nam.

Kort nog even de feiten: in februari 2017 smeerde Doan Thi Huong (30) in de luchthaven van Kuala Lumpur samen met een Indonesische vrouw een substantie op de huid van Kim Jong-nam. Naar eigen zeggen dacht de vrouw dat ze deelnam aan een verborgencameraprogramma, maar eigenlijk werkt ze mee aan de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De substantie in kwestie: het uiterst dodelijke VX-zenuwgas. Kim Jong-nam, als criticus een bedreiging voor het Noord-Koreaanse regime, sterft niet veel later.

De twee vrouwen houden tot op heden hun onschuld staande. De 27-jarige Siti Aisyah werd drie weken geleden zelfs vrijgelaten na intensief lobbywerk van de Indonesische overheid. Huong had niet zoveel geluk: hoewel haar advocaten pleitten dat er geen verschil was tussen beide gevallen, en dat de vrouw dus ook recht had op haar vrijheid, moest zij maandag als enige voor een Maleisische rechter verschijnen voor de moord. Om de doodstraf te vermijden, pleitte Huong daar huilend schuldig aan de aanklacht ‘het veroorzaken van lichamelijk leed’. Ze kreeg een celstraf van 40 maanden, waarvan ze er al 25 heeft uitgezeten. Ze kan dus ten vroegste halverwege 2020 vrijkomen.

Nochtans zijn experts er nog steeds van overtuigd dat de moord op Kim Jong-nam georganiseerd werd door de Noord-Koreaanse geheime dienst. Vier Noord-Koreaanse mannen die verantwoordelijk worden geacht voor de actie verlieten de luchthaven van Kuala Lumpur uren na de moord, en ook drie andere Noord-Koreanen die vermoedelijk betrokken waren, mochten het land later verlaten. Toch stond nooit iemand anders dan de twee vrouwen ooit terecht voor de feiten.