Vier doden door voedselvergiftiging in Frans rusthuis

Brussel - In een rust- en verzorgingstehuis in de buurt van Toulouse zijn vier mensen gestorven als gevolg van een voedselvergiftiging. Dat melden verschillende Franse media.

Een voedselvergiftinging trof zondag na de maaltijd 22 ouderen in het Ehpad rust-en verzorgingstehuis in Lherm, een dertigtal km ten zuiden van Toulouse. Vier van hen stierven in de nacht van zondag op maandag, vijftien anderen zijn er erg aan toe.

De vice-procureur heeft een onderzoek opgestart en heeft om verzegeling van de keukens verzocht. De analyses starten maandagochtend. Het rust- en verzorgingstehuis ging open in november 2006 en telt 87 kamers. Het kan ook vijftien Alzheimer-patiënten in een aparte eenheid opvangen.