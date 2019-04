Leicester smeekt Youri Tielemans al om te blijven: “Sigh him up!” (maar gaan de Foxes de stevige vraagprijs betalen?)

Terwijl Monaco alweer verloor van degradatieploeg Caen, gooide Youri Tielemans (21) opnieuw hoge ogen bij Leicester. De Rode Duivel leverde de assist aan Jamie Vardy voor de 2-0 tegen Bournemouth en het King Power Stadium zong “Sign him up”. Manager Brendan Rodgers bevestigde dat Leicester met Monaco onderhandelt om Tielemans definitief aan te trekken.

Als Thierry Henry vijf dagen later – na 31 januari – was ontslagen bij AS Monaco, dan kon u hier nu een artikel lezen over de teloorgang van Youri Tielemans in het prinsdom. De Belgische middenvelder had de coach beloofd om te blijven en samen te ontsnappen van die verdomde degradatieplaats. Tielemans was in de ogen van Henry een sleutel­pion, maar gelukkig kreeg de trainer vijf dagen voor het einde van de transfermarkt zijn C4 en kon Tielemans nog tijdig andere oorden ­opzoeken.

Thuis in Leicester

Zonder Henry was het voor hem een beetje op in Monaco. Tielemans koos voor een verhuur zonder aankoopoptie aan het Engelse Leicester. Van een appartement met zicht op zee verhuisde hij met zijn vrouw en dochtertje Melina naar een grauwe Engelse stad. Maar Tielemans is een rasechte Brusselaar. Het multiculturele en studentikoze karakter van Leicester lag hem meer dan het mondaine Monaco met zijn rijke snobs. Hoe kon hij aan de Middellandse Zee genieten van zon, strand en luxe als zijn ploeg zo lamentabel presteerde?

De Rode Duivel had zich Monaco anders voorgesteld, toen hij in 2017 voor 25 miljoen euro Anderlecht ruilde voor de club uit het prinsdom. Het eerste seizoen viel het nog mee, maar de club werd steeds meer leeggekocht. Sommige toppers mochten weg, terwijl anderen, zoals Fabinho, langer moesten blijven dan ze eigenlijk wilden. Het cement van de succesvolle ploeg verdween langzaam maar zeker. Iemand als Youri Tielemans wilde wel druk zetten en veel lopen, maar sommige ploegmaats werkten op den duur gewoon niet meer mee. Monaco werd ziek, sommige nieuwe spelers brachten geen beterschap en de club zakte richting het degradatiemoeras.

Hoe anders was dat allemaal bij Leicester, vooral de beleving dan. Terwijl Monaco vaak voor een amper gevuld stadion voetbalt, spelen de Foxes hun thuismatchen voor 32.000 enthousiaste fans. Het is ook veel meer een familiale club. Het beste bewijs? Jamie Vardy is een echte goalgetter. Tegen Fulham kon hij onlangs zijn 100ste goal maken voor Leicester en toch legde de spits de bal af voor Tielemans, die beter geplaatst stond om te scoren. Dat zou bij Monaco wellicht nooit gebeurd zijn.

Tielemans voelt zich in Engeland – dat meer voetbal ademt – simpelweg beter en het systeem van trainer Brendan Rodgers ligt hem ook uitstekend. Hij speelt op het middenveld in een driehoek met Wilfred Ndidi (ex-Genk) en James Madisson. Die laatste knappen heel veel defensief werk op. Ndidi was tegen Bournemouth bijvoorbeeld goed voor 16 balrecuperaties, 11 tackles en 5 intercepties. Het geeft Tielemans de vrijheid om zijn passes te lanceren naar spits Jamie Vardy.

46 miljoen?

Leicester staat ondertussen zevende in de Premier League en pakte in zijn laatste vijf wedstrijden 12 op 15. Tielemans was goed voor één goal en drie assists. Zaterdag tegen Bournemouth schilderde hij de bal perfect op het hoofd van Vardy. Van de tribunes rolde de kreet “Sign him up! Sign him up!”

De fans smeken dus al dat hij blijft en ook Brendan Rodgers denkt er zo over. “We zijn ermee bezig”, antwoordde de manager achteraf op de vraag over Tielemans’ toekomst. “We willen volgende zomer sterker zijn.”

Goedkoop wordt Tielemans wellicht niet. In zijn huurcontract staat geen aankoopoptie en dus moet Leicester met Monaco rond de tafel gaan zitten. Britse media stelden al dat de Foxes hun transferrecord van 29 miljoen euro voor Slimani zullen moeten breken. Bij Tielemans wordt gesproken over een transferprijs van zowat 46 miljoen euro. Maar als de Duivel zo blijft spelen, zullen misschien ook grotere teams geïnteresseerd zijn. Naar Monaco teruggaan klinkt dan weer niet echt aanlokkelijk. Dat staat nog altijd maar 16de in de Ligue 1.