Ze leefde als een miljonair met gat in haar hand, maar had geen cent: Russische (28) daagt op proces zelfs op in dure merkkledij

‘Faux de Cologne’, noemen ze haar in New York. Een 28-jarige vrouw die iedereen in haar omgeving bedroog door grote sier te houden met geld dat ze niet had. De duurste kleding, restaurants, kunstwerken, hotels en privé-jets, en niemand die er zich vragen bij stelde. Tot ze tegen de lamp liep. Op haar proces ontkent ze alle beschuldigingen.

Het verhaal van de Russische Anna Sorokin, 28 jaar oud, leest als de betere Hollywoodfilm. Een niet onaardig uitziende vrouw die in 2017 naar New York kwam en daar in zelden geziene luxe leefde. Ze kwam uit Europa, zei ze aan wie het maar horen wilde, en eind 2017 zou een fonds van 25 miljoen dollar door haar vader voor haar opengesteld worden.

Foto: AP

Anna Delvey, zoals ze zich liet noemen, gooide het geld langs de ramen en de deuren naar buiten. Ze verbleef in een peperduur boetiekhotel, ging eten in de duurste restaurants, drinken in de duurste bars, gaf sloten geld uit aan merkkledij en liet zich nog het meest gelden in de kunstwereld. Ze zou in The Big Apple een kunstencentrum oprichten, zei ze, en dus werkte ze aan een netwerk van invloedrijke mensen. Haar troeven? Haar vlotte babbel, niet onaardige uiterlijk en het feit dat ze de rekening altijd betaalde.

Tot ze in Marrakech tegen de lamp liep tijdens een vakantie met een vriendin: al haar twaalf kredietkaarten bleken geblokkeerd. Het einde van het bedrog. HBO en Netflix zijn naar verluidt al een film aan het plannen over haar escapades.

Anna Sorokin zou banken, advocatenkantoren, hotels, modeontwerpers, vrienden en bedrijven die privéjets verhuren voor meer dan 275.000 dollar opgelicht hebben. “Ze werd geboren in Rusland en heeft geen cent”, zei openbaar aanklager Catherine McCaw bij de start van haar proces in Hollywood. De dochter van een vrachtwagenchauffeur riskeert daar een gevangenisstraf van 15 jaar.

Foto: AP

Opvallend op dat proces was dat Sorokin een beroemde stylist, die vaak door sterren ingehuurd wordt, gevraagd had om een outfit voor haar samen te stellen. De ene dag stond ze in een zwarte Miu Miu-jurk in de rechtbank, de dag erna in een blouse van Yves Saint Laurent . De derde dag keek iedereen er reikhalzend naar uit, maar daagde ze niet op. “Duizelig”, zei haar advocaat. “En ze heeft logistieke problemen met haar outfit.” De kledij van de Russische zou niet gewassen zijn, en daarom wilde ze niet verschijnen. Uiteindelijk verplichtte de kwade rechter haar daar toch toe, in een wit hemd en zwarte broek die haar ter beschikking gesteld waren.

Sorokin ontkent

Sorokin wordt beschuldigd van diefstal en bedrog, maar ontkent alle zestien zaken die haar ten laste gelegd worden. “Ze leefde volgens het motto Fake it until you make it”, zei haar advocaat Todd Spodek. “Mijn cliënte had gezien hoe een rijk voorkomen deuren opent in New York, en was van plan om haar zaak te lanceren en iedereen daarna terug te betalen. Ze probeerde tijd te kopen. Het was nooit haar bedoeling om een misdaad te begaan.”

Spodek citeerde zelfs uit New York, New York van Frank Sinatra. “Ze wilde een brand new start of it maken in de stad waar mensen uit heel de wereld komen.”

Getuigen: “Ze begreep het jargon”

Veel van de vrienden en gedupeerden die ze sinds 2017 maakte in New York kwamen al getuigen op het proces. Zo werd duidelijk dat Sorokin meerdere verklaringen voor haar rijkdom had: haar vader was de ene keer een rijke Russische oligarch en dan weer een Duitse pionier in zonne-energie.

Ze sprak wel klare taal, zei bankier Ryan Salem. “Ze kende het jargon van de financiële wereld dat je onder de knie moet hebben om interacties en transacties te kunnen hebben in deze wereld.” Ze overtuigde hem om haar een loon van 100.000 dollar te geven waar hij nooit iets van zou terugkrijgen.