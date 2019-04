Tech Lane: 16 hippe techwerkgevers op een rij

Gent - Op 2 april stellen 249 werkgevers hun topjobs voor tijdens de zestiende afstudeerbeurs van de Associatie UGent in het Gentse ICC. Doelpubliek: afstuderende studenten, jonge onderzoekers en alumni. Bedrijven en overheidsinstellingen met jobs of opleidingen in de aanbieding hopen hier een young potential te strikken.

“De AUGent omvat de UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool en Howest. Op de afstudeerbeurs komen alle studierichtingen aan bod, niet enkel ICT”, zegt directeur Associatie Universiteit Gent Rudy Van Renterghem. “Zorgsector en overheidsbedrijven zijn belangrijke werkgevers voor ons. We bewaren het evenwicht.”

Vraag en aanbod

5.500 studenten, jonge onderzoekers en alumni bezochten in 2018 de jobbeurs. “We mikken op alle studenten, ook buiten de associatie”, zegt organisator Valérie Ingelrelst. “Iedereen is welkom. Het verschil met vroeger is dat we geen werkgevers meer moeten overtuigen om zich voor te stellen. De vraag is nu groter dan het aanbod: we hebben een wachtlijst van 50 werkgevers.”

“Om een gevarieerd jobaanbod te vinden voor elke opleiding, hanteren we quota. Nuttig om de meest gevraagde profielen - herkenbaar aan de kleur van hun badge - niet voortdurend te doen stalken (lacht). We zorgen dus ook voor een aanbod voor minder gevraagde profielen, zoals kunststudenten of archeologen.”

Jonge onderzoekers

Camille werkt als doctoraatsstudente bij de faculiteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Wat maakt de afstudeerbeurs interessant voor haar? “Ik ben lid van de Ghent University PhD Community. Samen met VOKA en de Doctoral Schools organiseren we een innovatiecafé tijdens de afstudeerbeurs. Aanbevolen voor PhD-studenten om vlotter de link te leggen met de arbeidsmarkt. Veel PhD’s dromen van een academische carrière, maar we moeten leren om buiten onze niche te denken en het bredere plaatje te leren kennen. Tegelijk moeten bedrijven hun blik op jonge researchers verbreden. En er zijn interessante workshops op de afstudeerbeurs: hoe screenen werkgevers onze profielen? Hoe kan je je PhD verwerken in je cv? Interessant, zeker als jonge beginnende PhD-student.”

Met een doctoraat kan je vlot terecht bij een multinational, maar kmo’s vinden de weg vaak niet. Bovendien is het loon vaak een issue voor een klein bedrijf, zegt Joke Lybeert van CTRL-F, dat technische profielen en engineers begeleidt op de jobmarkt. “Soft skills, management, spreken voor een groep zijn vaardigheden die je als doctoraatsstudent al tijdens de doctoraatsstudie verwerft, maar waar bedrijven nog te weinig bij stilstaan.”

