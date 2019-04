“Ik wil alle veganisten redden”: demonstrant eet eekhoorn op tijdens veganistische voedselmarkt

Een man heeft heel wat ophef veroorzaakt op een veganistische voedselmarkt in Londen. De demonstrant at een dode eekhoorn op om naar eigen zeggen alle veganisten te redden. “Ik wil tonen hoe normale mensen eten”, klonk het bij de man toen hij opgepakt werd door de politie. “Enkel en alleen veganistisch eten is ongezond en zo geraak je ondervoed.” Eerder at de man ook al een rauw varkenshoofd in Brighton.