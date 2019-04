Ex-cipier krijgt zeven jaar cel voor mishandeling, verkrachting en vernedering van Tinderdates

Brugge - Een voormalige cipier van de gevangenis in Brugge heeft zeven jaar effectieve celstraf gekregen voor het terroriseren van elf vrouwen die hij via de datingapp Tinder had leren kennen. Yannick M. (26) verleidde zijn slachtoffers als een ware gentleman, maar al snel kwam zijn ware aard boven. Hij mishandelde hen en hield ze zelfs gevangen.

“Een psychopaat en extreme narcist waarvoor geen behandeling bestaat.” De gerechtspsychiater was in zijn rapport niet mals voor Bruggeling Yannick M. (26). Het openbaar ministerie zag een telkens terugkerend patroon in diens werkwijze: op de eerste afspraakjes gedroeg M. zich als een ware gentleman. Maar al na een paar dagen of weken kwam zijn ware aard boven en onderwierp hij de meisjes op brutale wijze aan zijn wil. “Hij was zeer manipulatief en slaagde erin om zijn slachtoffers te doen geloven dat zij schuld troffen aan elke ruzie”, stelde de procureur. “Ze moesten op hun knieën om vergiffenis smeken of zelfs een goedmaakplan opstellen. Zijn perverse seksuele behoeftes moesten onmiddellijk bevredigd worden.”

M. dwong zijn slachtoffers met geweld tot onbeschermde, veelal anale seks. Dat hij besmet was met het herpes-virus kon hem volgens het OM niet schelen. Om totale controle uit te kunnen oefenen nam hij soms hun sleutels, gsm en portefeuille af. Vaak ging M. over tot opsluiting van zijn slachtoffers en gebruikte hij ook zwaar fysiek geweld waarbij hij zelfs wapens hanteerde, zoals een mes of een hamer. Ook vernedering behoorde tot zijn vaste tactiek. “Hij zette ze naakt op de gang, dwong ze om hun fouten op te sommen of nam naaktfoto’s om hen te chanteren. En wanneer ze het toch aandurfden om de relatie te verbreken begon hij hen op extreme wijze te stalken. Niet enkel met telefoontjes en berichten, maar ook door hen te achtervolgen en hen het gevoel te geven dat ze nooit meer van onder zijn controle zouden wegraken”, aldus de procureur.

In de zomer van 2017 werd M. voor de eerste maal aangehouden. Op dat moment had hij al drie slachtoffers gemaakt. Die waren zodanig bang dat ze niet naar de politie durfden te stappen. Na drie dagen kwam M. voorwaardelijk vrij, maar herviel hij meteen in zijn oude gewoontes en nog acht meisjes werden door hem geterroriseerd. Ze werden verkracht, geslagen en belaagd. Eén van de meisjes verkrachtte hij anaal met seksspeeltjes, een ander bewerkte hij in het gezicht met een mes. M. belandde uiteindelijk opnieuw achter de tralies.

Daarop stelden negen meisjes zich toch burgerlijke partij tegen M. Hij werd ontslagen als cipier in de gevangenis van Brugge, en zat in afwachting van een uitspraak een jaar in de cel.