TITELBAROMETER. Racing Genk, Club Brugge, Standard of toch nog een grote verrassing?

Wie wint de titel? Na één speeldag in Play-off 1 lijkt het erop dat we al drie ploegen kunnen afschrijven: Antwerp, AA Gent en Anderlecht. Standard -één helft toch-, Racing Genk en Club Brugge maakten daarentegen indruk. Wie van hen wint de titel? Geef uw stem in onze Titelbarometer!