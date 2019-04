Bestuurder mist afslag en gaat vol in de remmen, achterliggende bestelwagen crasht

Een bestuurder in China heeft een bizarre actie ondernomen op de snelweg. Toen de bestuurder van het grijze wagentje plots doorhad dat hij de afslag had gemist, ging hij vol in de remmen. De achterliggende bestelwagen moest hierdoor uitwijken en belandde op zijn zij. De bestuurder van de grijze wagen besloot daarop gewoon een beetje achteruit te rijden en de afslag alsnog te nemen. Of de bestuurder in de bestelwagen gewond is, is niet geweten. Zelf ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.