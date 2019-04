Vorig jaar 500 miljoen euro geïnd: daarom is het niet meer mogelijk om te ontsnappen aan verkeersboetes

Het parket en de politie hebben in 2018 een bedrag van 500 miljoen euro geïnd van verkeersovertreders. Er werden 5 miljoen boetes uitgedeeld, 21 procent meer dan een jaar eerder, en door de automatisering is het onmogelijk geworden om nog te ontsnappen aan een boete. “Dit is wat een overheid moet doen”, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

In 2017 werden in totaal 4,1 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Een jaar later is dat aantal fors gestegen naar 5 miljoen boetes aan verkeersovertreders, goed voor een totaal geïnd bedrag van 500 miljoen euro in 2018. Een stijging van 21 procent

“Daar zijn twee redenen voor”, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. “Ten eerste is er een stijging van het aantal vaststellingen. De politie houdt meer flits- en andere controles, waardoor meer overtredingen vastgesteld worden. Maar ten tweede is ook de automatisering van ons systeem cruciaal.”

Pv’s in dozen

Door die automatisering worden verkeersboetes voortaan veel sneller en minder arbeidsintensief verwerkt. “Vroeger was het zo dat de pv’s van de politie verzameld werden in dozen. Die van één pagina gingen in de ene doos, die van twee pagina’s in een andere. Een drukkerij in Brussel stond in voor de verzending ervan naar de verkeersovertreders. U begrijpt het al: dat ging traag en het maakte het moeilijk om al die boetes te verwerken.”

Voor 2017 lag het aantal boetes redelijk constant op 3,5 miljoen. “Als we er meer probeerden te verwerken, kon het systeem dat niet aan”, zegt Landtsheere. “Er moesten te veel handelingen gesteld worden.”

Ontsnappen kan niet meer

De automatisering van het systeem werd mee doorgedrukt door de Europese Unie, dat net als ons land verkeersveiligheid als een prioriteit ziet. Met het project Crossborder verloopt het uitdelen van boetes veel eenvoudiger: de politie stopt de overtreding in het systeem, waarna de boete automatisch verstuurd wordt via de post en justitie de overtreden zal vervolgen en de betaling zal regelen.

Een ander gevolg van dat systeem is dat het onmogelijk is om nog te ontsnappen aan een boete. Wanneer iemand beslist een boete niet te betalen via de website www.verkeersboetes.be of een van de andere betalingsmogelijkheden, zal door Financiën overgegaan worden tot een gedwongen uitvoering. Die boete wordt dan bijvoorbeeld afgehouden van de teruggave van de personenbelasting.

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, toont zich tevreden met de cijfers “Door in te zetten op doorgedreven automatisering kunnen wij de keten sluiten”, zegt hij. “Wie een overtreding begaat, wordt gepakt. Inbreuken die vastgesteld worden kunnen nu effectief ook verwerkt worden. Dit is wat een overheid moet doen, efficiënte procedures uitwerken om een strafketen te hebben die zich sluit. Het is de overheid niet om het geld te doen, maar wel om de verkeersveiligheid. Op termijn moeten de bestuurders hun gedrag veranderen en zich nog beter houden aan de verkeersregels. Zo niet zal de boete in de bus vallen.”