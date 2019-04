Twee kopstukken krijgen acht jaar cel voor smokkel van anderhalve ton cocaïne op vissersboot

Oostende - De Brugse correctionele rechtbank heeft maandag een 58-jarige Oostendenaar en een 53-jarige Nederlander veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf als kopstukken bij de smokkel van anderhalve ton cocaïne.

De drugs met een straatwaarde van 225 miljoen euro werden in juni 2017 aangetroffen op een vissersboot. Twee Nederlandse bemanningsleden werden veroordeeld tot vijf en vier jaar cel, allebei voor de helft met uitstel. In totaal moesten twaalf verdachten zich voor hun betrokkenheid verantwoorden voor de rechtbank: acht Nederlanders, twee Polen en twee Oostendenaren.

De drugsvangst kaderde in een gerechtelijk onderzoek naar een drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika. In dat onderzoek hielden de speurders een hele tijd een vissersboot aan de Hendrik Baelskaai in Oostende in de gaten. Na de inbeslagname werd de Bounty 2 in Zeebrugge grondig onderzocht door de politie. Anderhalve ton onversneden cocaïne bleek verstopt te zitten in een soort dubbele bodem.