Bondgirl Tania Mallet overleden

Tania Mallet, de Britse actrice die in de James Bond-film ‘Goldfinger’ de minnares van de bekende spion speelde, is zondag op 77-jarige leeftijd overleden.

“Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden in deze trieste tijd”, klonk het zondag op de officiële Twitter-account van de Bond-filmreeks. Tania Mallet, de nicht van Oscar-winnares Helen Mirren, werd 77 jaar oud.

De Britse was in de jaren zestig een veelgevraagd model. Ze deed auditie voor de Bondfilm ‘From Russia With Love’, maar kreeg geen rol toegewezen. Jaren later speelde ze de rol van Tilly Masterson aan de zijde van Sean Connery in de Bondfilm ‘Goldfinger’ (1964), waarin ze verliefd wordt op de geheim agent. Het bleef de enige filmrol van Mallet.