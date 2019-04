Affiches waarschuwen plots voor “overstekende illegalen” in Lommel, wat is er aan de hand?

Lommel - “Opgepast Overstekende Illegalen”. Meer dan 30 van die bordjes hingen zondagmorgen plots in Lommel. Ze waren gericht tegen de asielzoekers in het vakantiepark Parelstrand. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) liet ze meteen wegnemen: “Alles wijst in de richting van een actie van Voorpost.” Maar Voorpost ontkent.

Dat de racistische borden vooral in de buurt van scholen hingen, zit de burgemeester zeer hoog. “Een honderdtal Lommelse vrijwilligers zet zich keihard in om de kinderen van de asielzoekers te helpen met het schoolwerk. Ik wilde absoluut vermijden dat die kinderen maandag op weg naar school die racistische boodschappen zagen.”

In december was er al actie tegen de komst van asielzoekers naar het Parelstrand Foto: BELGA

In december vorig jaar namen een 800 tal migranten hun intrek in de huisjes van het vakantiepark Parelstrand. Drie jaar geleden waren daar ook al eens voor vier maanden asielzoekers opgevangen. Deze keer zouden ze blijven tot eind maart, had Fedasil in december laten weten.

Meteen belegde burgemeester Bob Nijs een grote vergadering met de verantwoordelijken van Fedasil, de politie en de buurtbewoners. “Ik voelde bij Lommelaars toen een grote bereidheid om die mensen te helpen. Vrijwilligers zetten taallessen op, andere helpen de kinderen met hun schoolwerk, nog andere organiseren sportactiviteiten.”

Burgemeester Bob Nijs. Foto: Boumediene Belbachir

Onlangs meldde Fedasil dat de migranten langer blijven. Mieke Candaele van Fedasil legt uit waarom: “Lommel blijft langer open omdat de dienst vreemdelingenzaken achterstand heeft bij de behandeling van de asielaanvragen. En niet omdat er plots een nieuwe massale instroom is van asielzoekers. Een paar weken geleden viel de beslissing al om Lommel langer open te houden.”

Negen zijn buitengezet

De integratie verloopt niet helemaal perfect. Zo was er een inbrakenplaag in de winkels in de buurt van het Parelstrand. Asielzoekers stalen vooral sigaretten en sterke drank. De burgemeester liet de politie meteen optreden en die stelde pv’s op. Daar bleef het niet bij. Wie tweemaal op diefstal werd betrapt, moest het opvangcentrum verlaten. Negen personen zijn zo buitengezet.

Foto: BELGA

Ook waren er klachten over asielzoekers die hun fluorescerende hesje - bedoeld om hen ’s avonds zichtbaar te maken, niet dragen. Soms zijn er ook spanningen rond wifi. Op het strand van de camping is er gratis wifi voor de asielzoekers. Maar vaak is dat netwerk overbelast. Dan gaan asielzoekers elders in Lommel een onbeveiligd privé- netwerk zoeken en dat stoort sommige Lommelaars.

Dubbele ontkenning

De burgemeester is niet echt verrast door de bordenactie tegen het asielcentrum. Bij de opening ervan zetten de extreemrechtse organisatie Voorpost en het Vlaams Belang al een protestactie op. Vorige week kwamen ze ook de gemeenteraad verstoren.

Afgelopen weekend hebben ze protestaffiches opgehangen. Maar dat ontkent Voorpost-woordvoerder Nick van Mieghem. “Dat was geen actie van ons. Het klopt wel dat wij die “Opgepast Overstekende Illegalen”-affiches verkopen op het Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart. Wat mensen er daarna mee doen, daarover hebben wij geen controle.” Ook Balens gemeenteraadslid Bert Deckers ontkent dat Vlaams Belang achter deze actie zit. “Maar we staan er we achter. Op deze manier wordt het thema onder de aandacht gebracht dat de open opvang van 800 illegalen/asielzoekers onvermijdelijk tot overlast voor de omwonenden zorgt.”

Voorpost-Stickers

Burgemeester Bob Nijs zegt dat alles wijst in de richting van Voorpost.”Op de affiches staat Voorpost inderdaad niet vermeld. Maar vlakbij die affiches zijn ook Voorpost-stickers gekleefd. Hoe dan ook, we dienen klacht in tegen onbekenden en als we ze vinden mogen ze het op mijn bureau komen uitleggen.”

LEES OOK. Racistische borden die waarschuwen voor ‘overstekende illegalen’ shockeren buurt: “Dit is gewoon haat zaaien”