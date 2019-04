Niemand minder dan Paus Franciscus geeft zijn mening over “Goddelijke” Lionel Messi: “Hij is heel goed, maar...”

Lionel Messi was afgelopen weekend (alweer) de held van FC Barcelona. De Argentijn scoorde beide doelpunten in de 2-0-overwinning tegen Espanyol en deed dit seizoen zo al 41 keer de netten trillen. Goddelijk? Niet zo snel, aldus Paus Franciscus.

De kranten konden dit weekend niet zwijgen over Messi. Mundo Deportivo noemde de aanvaller “De Meester van La Liga”, terwijl Sport hem “Geniaal” vond.

Is Messi eigenlijk wel van deze planeet of is hij gewoon God in eigen persoon? Het was een vraag die niemand minder dan Paus Franciscus, een gekende voetbalfan en lid van de Argentijnse club San Lorenzo, kreeg tijdens een interview met Jordi Evole van het Spaanse La Sexta.

Evole: “Is het heiligschennis om te zeggen dat Messi God is?”

Paus Franciscus: “In theorie, ja. Je kan het niet zeggen en ik geloof het ook niet. Geloof jij het?”

Evole: “Ja, ik geloof dat.”

Paus Franciscus: “Ik niet (lacht). Mensen kunnen zeggen dat hij God is, net zoals ze zeggen ik aanbid jou. Maar enkel God kan aanbeden worden. Het zijn uitdrukkingen van mensen. Hij is een God met de bal op het veld is een populaire manier van mensen om zich uit te drukken.”

Evola: “Maar hij speelt toch goed, hé?”

Paus Franciscus: “Natuurlijk, hij is heel goed. Maar hij is niet God.”