Kwaliteit katholiek onderwijs daalt fors, maar waarom heeft niemand dat zien aankomen?

De kwaliteit van het Vlaams onderwijs zit in een neerwaartse spiraal en enigszins verrassend deelt vooral het katholiek onderwijs in de klappen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven die verschillende internationale onderzoeken van de afgelopen jaren combineert. Maar hoe is dat kunnen gebeuren? Zag het katholiek onderwijs dit niet aankomen? En hoe moeten we die dalende trend ombuigen?