Vanaf vandaag worden (eindelijk) boetes uitgedeeld in lage-emissiezone in Brussel

Brussel - Wie vanaf vandaag Brussel binnenrijdt met een vervuilende wagen, riskeert een boete van 350 euro. Het informaticaprobleem dat het uitschrijven van boetes in de lage-emissiezone verhinderde, is eindelijk opgelost.

Brussel heeft officieel al sinds begin oktober van vorig jaar een lage-emissiezone, waar wie met een te oude en vervuilende diesel het gewest binnenrijdt door speciale camera’s met nummerplaatsherkenning geflitst wordt en een boete van 350 euro mag verwachten. Lange tijd werden er echter geen boetes uitgeschreven: eerst door een testperiode waarin enkel waarschuwingen werden uitgedeeld, vervolgens door een informaticaprobleem.

Dat probleem is sinds kort echter van de baan, zodat de boetes vanaf vandaag wel degelijk uitgeschreven kunnen worden voor wie het Brussels Gewest met een dieselwagen met euronorm 2 of een benzinewagen met euronorm 0 of 1 gewest binnenrijdt.

Personen met een te vervuilende wagen kunnen wel een dagpas kopen waarmee ze de LEZ toch binnen mogen. In 2018 werden er 114 dagpassen gekocht. Daarnaast werden er ook 966 afwijkingen goedgekeurd van voertuigen zoals oldtimers met een O-kenteken, elektrische- en waterstofvoertuigen en bepaalde vrachtwagens.

In Vlaanderen heeft Antwerpen eveneens een lage-emissiezone. In 2020 volgt er een in Gent.