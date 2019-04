Nu dan? Voortekenen waren voor Club Brugge nooit gunstiger om te winnen op Anderlecht

De nagel is stilaan kapotgeslagen, maar zolang Club Brugge niét gewonnen heeft in het Astridpark zal de vraag altijd gesteld worden: Wordt dit dan het jaar waarin blauw-zwart voor het eerst sinds 1998 in competitieverband gaat winnen in Brussel? Misschien wel. De sterren stonden in het trainersschap van Ivan Leko alvast nooit gunstiger.