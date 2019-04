Brits parlement stemt straks opnieuw over alternatieve Brexit-aanpak

Het Britse parlement stemt maandagavond opnieuw over een reeks alternatieven voor de Brexit-aanpak van premier Theresa May. De kans is reëel dat er een meerderheid gevonden wordt voor de vorming van een Brits-Europese douane-unie. De vraag die zich dan stelt is of ook May het geweer van schouder verandert.

Omdat het Brexit-akkoord dat May met de Europese Unie onderhandeld heeft, en de eraan gekoppelde politieke verklaring over de toekomstige Brits-Europese handelsrelaties, al twee keer gesneuveld was in het Lagerhuis, besliste dat parlement vorige week om het heft in eigen handen te nemen en te stemmen over acht alternatieven. Geen enkel voorstel haalde echter een meerderheid. May besliste daarop haar akkoord vrijdag een derde keer voor te leggen, maar alweer werd de ‘Withdrawal Agreement’ weggestemd - ook al werd de tekst losgekoppeld van de politieke verklaring.

Maandagavond zal het parlement daarom nog maar eens over de alternatieven stemmen. Het is zoals steeds voorzitter John Bercow die zal beslissen welke amendementen weerhouden worden en over welke pistes voor de brexit er dus gestemd zal mogen worden.

Douane-unie

Vorige week strandde het voorstel van voormalig minister van Financiën Kenneth Clarke om het Verenigd Koninkrijk na de Brexit in een douane-unie met de EU te houden op een handvol stemmen van een meerderheid (265 tegen 271). Nu de deal van May op een nieuw njet is gestoten, achten Britse waarnemers de kans reëel dat Clarkes voorstel nu wel een meerderheid haalt.

In dat geval komt de bal opnieuw in het kamp van May te liggen. Als ze het parlement volgt, zal ze de Europese Unie mogelijk om een ‘lang’ uitstel van de Brexit moeten vragen en Europese verkiezingen moeten organiseren. In dat geval dreigen verschillende ministers van haar regering ontslag te nemen.

May kan er echter ook voor kiezen om de keuze van het parlement naast zich neer te leggen, waarna een constitutionele clash met de regering kan ontstaan. Ook de mogelijkheid dat de impasse ertoe leidt dat het Britse parlement zichzelf ontbindt en er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd, is niet denkbeeldig.