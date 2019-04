Man die auto van ex-vriendin traceert en haar vriend aanrijdt, krijgt 40 maanden cel

Gent - Een Nederlandse man die de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw in Gent aanreed met zijn wagen, is veroordeeld tot 40 maanden cel voor poging tot doodslag. Dat heeft de Gentse strafrechter beslist. De man werd ook veroordeeld voor stalking omdat hij een gps-tracker in de auto van de vrouw had geplaatst.

De man volgde eind vorig jaar zijn ex een eerste keer naar Antwerpen. Daar gaf hij twee slagen in het gezicht van de nieuwe vriend. Een tijd later gebeurden de feiten in Gent. De beklaagde reed de nieuwe vriend toen met zijn wagen aan op de brug aan de Burggravenlaan. “Het slachtoffer belandde ei zo na in de Schelde. De aanrijding had zijn dood kunnen betekenen, maar gelukkig bleven de verwondingen beperkt”, stelde de rechtbank.

De beklaagde kreeg 40 maanden effectieve celstraf en zag zijn Audi verbeurdverklaard door de rechter.