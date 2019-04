19-jarige bestuurder van dodelijk ongeval in Koekelberg had slechts voorlopig rijbewijs

Koekelberg - De 19-jarige bestuurder B.H.F. die zondag een 30-jarige voetgangster dood reed, had slechts een voorlopig rijbewijs. Dat meldt het Brusselse parket maandag. Het voorlopig rijbewijs van de jongeman werd voor 15 dagen ingetrokken. Zondag werd de bestuurder na verhoor al vrijgelaten.

Het onderzoek van het Brusselse parket is nog lopende. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld en het parket analyseert onder meer de camerabeelden aan de plek van het ongeval.

Het dodelijke ongeval deed zich voor omstreeks 11.30 uur op de Jetselaan in Koekelberg, in de buurt van het metrostation Simonis. Twee wagens stonden er stil om de vrouw over te laten steken op het zebrapad. Een bestuurder haalde de wagens langs rechts in over het fietspad en reed toen de vrouw aan. Het 30-jarige slachtoffer werd weg gekatapulteerd en was op slag dood. Er zaten ook nog twee passagiers in de auto van de 19-jarige bestuurder.

Het parket verhoorde de bestuurder en liet hem zondag opnieuw vrij. Hij bleek niet onder invloed van alcohol of drugs. Er is geen verdere informatie over de identiteit van het slachtoffer.