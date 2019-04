Na kritiek op 1 aprilgrap daagt meer dan de helft van de leerlingen op in blauw-wit ‘uniform’: “Leuk voor één dag”

Aalst -

In vrije basisschool Sint-Vincentius in Gijzegem werd “de verplichting” - lees: de aprilgrap - om vanaf 1 april in blauw-wit uniform naar school te komen, door zowat de helft van de leerlingen opgevolgd. “Leuk dat het maar een grap was, want ik wil ook graag nog eens rood aandoen”, zeggen leerlingen.