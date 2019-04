Man die werd neergeschoten door politie in Aalst moet voor rechter verschijnen

Aalst - De man die vorig jaar werd neergeschoten door de politie aan het station stond maandag terecht in de rechtbank. Hij bleek de politie zelf opgebeld te hebben voor een ‘suicide by cop’-zelfmoord, en had een aansteker in de vorm van een pistool bij.

Bruno H. (35) uit Dilbeek stond op 18 april van vorig jaar op het plein voor het station van Aalst toen hij de lokale politie opbelde. “Ik ben gewapend”, meldde hij, waarna hij zijn exacte locatie doorgaf. Toen de agenten ter plaatse kwamen en H. een pistool bovenhaalde werd er geschoten. Twee keer in zijn been en een keer in zijn arm. Bruno H. werd overmeesterd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij revalideert tot op vandaag van zijn schotwonden. Het wapen dat hij bij zich had bleek achteraf een aansteker in de vorm van een pistool geweest te zijn. “Mijn cliënt had een alcoholverslaving en was depressief”, pleitte zijn advocaat maandag in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Daar stond hij terecht voor een andere zaak van verboden wapendracht. “Hij heeft in die periode twee keer geprobeerd om zelfmoord te plegen. Eén van die pogingen was die bewuste avond aan het station van Aalst. Daar wou hij het leven laten door een ‘suicide by cop’.”

Na het schietincident gooide Bruno H. zijn leven om, vertelde zijn advocaat. “Hij had nazi-tattoos, maar die zijn ondertussen allemaal verwijderd. Mijn cliënt heeft nu een vaste relatie en werkt hard aan zichzelf. Hij heeft lange tijd onder probatievoorwaarden gestaan en draagt een enkelband.”

Bruno H. riskeert een jaar cel en een boete van 4.000 euro. Niet voor het schietincident, maar voor het bezit van twee wapenstokken en een boksbeugel. Verboden wapens die volgens de man dateren uit de periode vóór 18 april van vorig jaar. “Ik had ze om de vijand aan te kunnen als die zich zou aanbieden”, zei Bruno H. “Ik had slechte momenten toen. Ik ben bereid om te boeten voor wat ik gedaan heb.”

De rechter doet op 29 april uitspraak in de zaak.