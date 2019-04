Zwaar ongeval tussen tractor en fietser (78) in Esen: man verkeert in levensgevaar

Mesen / Diksmuide - In de Klerkenstraat in Esen bij Diksmuide is maandagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een 78-jarige fietser uit Esen wou er nabij de rotonde oversteken, maar gaf geen voorrang aan een landbouwer die met zijn tractor en aanhangwagen de rotonde wou inrijden.

Het kwam tot een botsing tussen de aanhangwagen en de fietser. De oude man viel daarbij op de grond en raakte ernstig gewond aan zijn been. Hij werd met de helikopter naar het ziekenhuis in Brugge overgebracht, waar hij momenteel in levensgevaar verkeert.