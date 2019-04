Steven Defour was gisteren te gast in Sports Late Night. Hij had het over zijn blessure, maar ook over een mysterieus project met Dries Mertens. "Friends of Sports", heet het.

We zijn er (bijna) klaar voor! Volg ons op instagram en twitter en kom als eerste meer te weten.?????? @StevenDefour @dries_mertens14 @samkerkhofs pic.twitter.com/28uaHJ4y4i — Friends of Sports (@Friendsofsport) 31 maart 2019