Antwerp-trainer Laszlo Bölöni is klaar en duidelijk: “Genk is zonder twijfel de beste ploeg van België”

Antwerp likt zijn wonden na de 3-1-nederlaag op Standard. Maar het mocht best wel trots zijn op zijn eerste helft op Sclessin. Laszlo Bölöni kwam vandaag tijdens zijn persbabbel nog even terug op de match.

“Ik heb zeker positieve zaken gezien”, zei de Roemeense coach. “Ons voetbal en onze discipline voor rust waren prima. Alleen verloren we na rust de controle over de bewegingen van de tegenstander, die het ritme verhoogde. Vooral op onze linkerflank, waar Marin opdook, hadden we het lastig. Maar ook de inbreng van Djenepo en het feit dat Standard niks meer te verliezen had en meer risico’s nam, zorgden ervoor dat zij toch nog wonnen. We waren triest, uiteraard, maar we mogen toch trotst zijn. De prestatie was bemoedigend.”

Weinig tijd om erbij stil te staan want morgen komt leider Racing Genk op bezoek. Thuismatch of niet, Bölöni is logischerwijze op zijn hoede. “We spelen tegen de beste ploeg van België, zonder twijfel. Oké, Genk moet die play-offs nog winnen, en wij zullen hen geen cadeaus geven. Maar zoals zij de reguliere competitie gedomineerd hebben, verdienen zij het om dit seizoen kampioen te zijn. Het vertrek van Pozuelo hebben ze ook heel goed opgevangen. Met de inbreng van Ito (die nog onzeker is voor morgen, red.) spelen ze nu nog sneller dan voorheen.”

In de competitie kwam Genk met 2-4 winnen na een ongelofelijke comeback – Antwerp stond aan de rust 2-0 voor. “Maar die match ligt al zo ver achter ons”, aldus Bölöni. “En ik onthoud enkel góéíé dingen.” (glimlacht)