Nederland voert boerkaverbod in op 1 augustus

Nederland voert vanaf 1 augustus een boerkaverbod in. Vanaf dan mag bij onze noorderburen geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen in overheidsgebouwen, in het onderwijs, in het openbaar vervoer, of in ziekenhuizen.

Het boerkaverbod was oorspronkelijk een idee van PVV-leider Geert Wilders. De Nederlandse Eerste Kamer keurde de zogeheten wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ echter pas na tien jaar politieke discussies in juni 2018 goed. Officieel wordt door de wet het dragen van alle gezichtsbedekkende kleding zoals bivakmutsen of motorhelmen verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Het is echter een publiek geheim dat vooral moslimvrouwen die nikabs (die de ogen vrijlaten) of boerka’s (die het volledige gezicht bedekken) met dit verbod geviseerd worden. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 410 euro.

Normaal gezien zou het verbod ingaan op 1 juli, maar op verzoek van een aantal onderwijsinstellingen, die willen vermijden dat ze tijdens een lopend school- of academiejaar aanpassingen moeten doorvoeren, wordt dat nu uitgesteld naar 1 augustus. In Nederland begint de zomervakantie in sommige regio’s pas halverwege juli.

Er is veel kritiek op het verbod. Volgens de Nederlandse Raad van State is het nut en de noodzaak van de maatregel niet afdoende aangetoond “om een beperking op de godsdienstvrijheid te rechtvaardigen”, en ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn tegenstanders. In die steden zal het afdwingen van het verbod dan ook “geen prioriteit krijgen”.