Lek zet appartement blank: “Het water stroomde uit het plafond”

Antwerpen / Luchtbal-Rozemaai - De Antwerpse familie Naima zit met de handen in het haar. Zaterdag zorgde een gigantisch waterlek ervoor dat het hele appartement blank stond. Voor reparaties is het wachten tot 18 april. “Het vocht kruipt overal en stinkt”, zegt bewoonster Rachida. Woonhaven heeft begrip maar zegt dat vocht eerst moet wegtrekken.

Het is zoon Ali die het probleem zaterdag voor het eerst opmerkt in zijn slaapkamer. Bruine vlekken op het plafond maken hem ongerust. Zus Rachida belt de technische dienst van Woonhaven. “Dan is er een uurtje later een technieker langs geweest. Die kon niets vinden. Hij is ook in het leegstaande appartement boven ons gaan kijken en kon niets waarnemen. Die man is dan weer vertrokken.”

Maar de bruine vlekken op het plafond waren wel degelijk een teken aan de wand. “Rond 17 uur hoorde ik vanuit mijn eigen kamer enorm veel water sijpelen. Ik ben dan gaan kijken en het water kwam in een stroom vanuit het plafond, over de lamp in de kamer. De hele kamer stond al blank. Opnieuw hebben we Woonhaven gebeld maar er werd ons gemeld dat we zouden moeten wachten tot maandag. Dan heb ik de politie en de brandweer maar gebeld, die laatste heeft het plafond dan opengebroken maar kon het probleem ook niet oplossen. Dankzij de politie, die ook naar Woonhaven belde, is er dan toch nog iemand terug gekomen. Ook die technieker kon niets vaststellen, daarom hebben ze het water maar afgesloten.”

Video: red

Ook zondag belde Rachida verschillende keren naar Woonhaven. “Als mensen douchen krijgen we de resten zeep hier in de kamer. De oplossing van Woonhaven is dan maar de afvoerleiding af te sluiten. Ondertussen is dat water hier wel overal ingetrokken en is alles vochtig. We krijgen het advies om te verluchten maar dat helpt natuurlijk niet meer. Het is gewoon ongezond om hier nog te wonen, mijn vader is 78 jaar, dat kan je die mens toch niet aan doen?”

Foto: Jan Van der Perre

Rachida voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd door Woonhaven. “Ze zeggen dat ze 18 april wel zullen komen herstellen, maar dat duurt nog drie weken. Plus, we kennen de oorzaak nog steeds niet. Zo kan je mensen toch niet laten wonen?”

Woonhaven erkent het probleem maar zegt ook dat er momenteel geen reparaties mogelijk zijn. “Het ging om een verstopping in de afvoerbuis, dat hebben we tijdelijk kunnen herstellen. Maar het water heeft uiteraard voor heel wat schade gezorgd. Vrijdag zullen onze techniekers nog langskomen om de buis definitief te herstellen. Om het plafond te vernieuwen, moet alles eerst uitdrogen. En dat is een proces dat we helaas niet kunnen versnellen. Dat is ook al doorgegeven aan onze technische dienst en aan de verzekeringen. We begrijpen dat drie weken lang is”, zegt woordvoerder, Jan Hendrickx. De sociale verhuurmaatschappij heeft ook een noodwoning als de familie dat zou willen. “Als een appartement onbewoonbaar is, bieden wij dat automatisch. Maar in het geval van deze familie is er slechts één kamer onbeschikbaar dus gaat dat niet automatisch.”