Antwerp wint nipt de ‘Monopoly-derby’ van Beerschot Wilrijk, dat troostprijs krijgt

Voetbal leeft in Antwerpen. Zoveel is duidelijk. De Antwerpenaren konden stemmen op hun favoriete plekje in ’t Stad voor de Antwerpen-editie van het gezelschapsspel Monopoly. Tijdens die stemming verpletterden de Bosuil en het Olympisch Stadion de tegenstand.

In die onvervalste derby haalde de Bosuil het met 46% van het Olympisch Stadion (43%). Daardoor kunnen de supporters van Antwerp binnenkort huisjes bouwen op hun favoriete plekje in Deurne. Het Olympisch Stadion wordt opgenomen in een van de kanskaarten. Nu is het alleen hopen voor de Beerschotsupporter dat die niet op het Bosuilvakje terechtkomt, want dan wordt het…betalen!